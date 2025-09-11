Посеяла в октябре — весной весь сад в белых бусинках! Многолетник-невеста

Гипсофила — это воздушное облако в вашем саду! Её мелкие белоснежные бутоны словно кружевная дымка покрывают куст с ног до головы, создавая ощущение лёгкости и невесомости. А какой у неё характер — настоящая степная скромница!

Я сею гипсофилу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Выбираю самое солнечное место с известковой почвой — она это обожает. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землёй и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными нежными росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Гипсофила невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до −30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и стойко переносит засуху. С каждым годом куст становится пышнее, превращаясь в ажурный шар.

