Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот

Лаванда — средиземноморская гостья, покорившая юг России! Её серебристые кустики с фиолетовыми свечами соцветий не только выдерживают морозы до −25 °C, но и наполняют сад пьянящим ароматом, напоминающим о лете даже в холода.

Я сею лаванду под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — обязательное условие для пробуждения семян. Весной она всходит крепкими, закалёнными ростками, готовыми к любым испытаниям. Лаванда невероятно вынослива: растёт на бедных каменистых почвах, обходится без полива и не боится засухи. С каждым годом кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее. Посадите лаванду однажды — и она десятилетиями будет дарить вам свой аромат и красоту, не требуя ничего взамен!

