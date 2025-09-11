Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 04:44

Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаванда — средиземноморская гостья, покорившая юг России! Её серебристые кустики с фиолетовыми свечами соцветий не только выдерживают морозы до −25 °C, но и наполняют сад пьянящим ароматом, напоминающим о лете даже в холода.

Я сею лаванду под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — обязательное условие для пробуждения семян. Весной она всходит крепкими, закалёнными ростками, готовыми к любым испытаниям. Лаванда невероятно вынослива: растёт на бедных каменистых почвах, обходится без полива и не боится засухи. С каждым годом кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее. Посадите лаванду однажды — и она десятилетиями будет дарить вам свой аромат и красоту, не требуя ничего взамен!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетики
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает»
«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва
Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
В ГД высказались о навязанных страховых продуктах при оформлении ипотеки
ВС России взяли под контроль важный объект под Херсоном
Врач призвала не спешить заменять классическое молоко растительным
Белый дом оцепили после убийства сторонника Трампа в Юте
Конгрессмен США призвал оборвать всю торговлю с Россией
Составлен список необходимых продуктов для здоровья школьников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 сентября
Терапевт раскрыла нюанс приема витаминов, о котором часто забывают
ВСУ ударили HIMARS по медицинскому учреждению в Донецке
Волочкова рассказала, на что ей пришлось пойти ради денег на новое шоу
«Нравится запах депортаций!» Трамп становится неадекватным, это деменция?
OpenAI заключила сделку с Oracle, чей основатель богатейший человек в мире
Волочкова рассказала о предательстве родных матери и дочери
Психолог объяснила, как домашние животные влияют на атмосферу в семье
Врач назвала неожиданные опасные свойства подсластителей
Бали или ОАЭ за 150 тысяч? Отдых осенью: сколько стоит, как сэкономить
Командир ВСУ ликвидирован в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.