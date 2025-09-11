Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 05:35

Конгрессмен США призвал оборвать всю торговлю с Россией

Конгрессмен США Уилсон предложил полностью прекратить торговлю с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член Конгресса США Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что представил законопроект, предусматривающий возобновление действия в отношении России поправки Джексона — Вэника. В соцсети X политик уточнил, что документ ограничивает двустороннюю торговлю.

Уилсон объяснил, что считает ошибкой отмену данной поправки, которая была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза и действовала до 2012 года. Затем вместо нее был принят акт Магнитского, предусматривающий санкции в отношении российских должностных лиц.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что президент США Дональд Трамп готов укреплять экономические связи с Россией, если удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, никаких причин для изоляции России нет, кроме одной — «продолжающегося конфликта», к тому же у страны большие запасы нефти и газа. Трамп желает прекращения конфликта на Украине, он положительно относится к «целому ряду экономических соглашений, которые выгодны США, если будет достигнут мир», заключил Вэнс.

США
конгрессмены
торговля
Россия
