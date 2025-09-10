Разноцветные шапки до июля! Просто бросьте семена под зиму — и забудьте

Флоксы — это не просто цветы, а душа сада, наполняющая его пьянящим ароматом и яркими красками! Их пышные шапки соцветий всех оттенков — от нежно-розового до малинового с загадочными глазками и штрихами — создают атмосферу праздника с конца июня до июля. И пусть их морозостойкость не рекордная, но при правильной посадке они прекрасно зимуют и радуют год от года.

Я сею их семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Выбираю солнечное место с легким притенением в полдень и готовлю легкую супесчаную почву с хорошим дренажем. Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землей и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса — весной появляются крепкие, закаленные всходы.

Флоксы неприхотливы: они стойко переносят засуху, не требуют частых подкормок и с благодарностью откликаются на минимальный уход. Главное — не переувлажнять и избегать тяжелых глин. С каждым годом куртины становятся пышнее, а цветение — обильнее. Посадите флоксы однажды — и они годами будут дарить вам море цветов и волшебный аромат!

