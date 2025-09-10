Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 16:21

В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше

Генсек НАТО Рютте обратился к России после инцидента с БПЛА в небе над Польшей

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши, сообщает Sky News. Он призвал прекратить конфликт на Украине, остановить эскалацию и подчеркнул, что Альянс будет готов к любым сценариям. Минобороны РФ опровергает сообщения о причастности России к инциденту.

Союзники полны решимости защищать каждую пядь союзной территории, — сказал Рютте.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что польская сторона не предоставила никаких доказательств причастности РФ к инциденту со сбитыми беспилотниками. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как совершенно беспочвенные.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что максимальная дальность российских БПЛА, которые этой ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Так в ведомстве ответили на обвинения Польши, что российские дроны якобы пересекли границу страны.

Польша
Россия
НАТО
Марк Рютте
БПЛА
