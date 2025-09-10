У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство

В квартире бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, было обнаружено прослушивающее устройство, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Несмотря на регулярные проверки дважды в неделю осенью прошлого года, жучок не находили до лета 2025 года.

Через две недели после публикации о возможной прослушке другая организация провела проверку и обнаружила устройство, спрятанное в полу квартиры. Вскоре после этого инцидента и.о. главы «Энергоатома» Петр Котин, которого связывают с Миндичем, подал в отставку и покинул территорию страны.

Содержание записей с прослушивающего устройства, а также наличие на них записей Котина, остается неизвестным. По информации источников, в эту квартиру регулярно приходили многие влиятельные лица, включая президента Украины. Утверждается, что в настоящее время администрация президента пытается выяснить содержание записей, сделанных НАБУ, или хотя бы определить временной период, к которому они относятся.

Ранее Тимур Миндич вернулся на Украину после почти трехмесячного пребывания в Европе. Как сообщили депутаты Верховной рады, Миндич покинул страну 19 июня через Закарпатскую область. Его возвращение совпало с обсуждением возможной продажи Одесского припортового завода, который в свое время был вовлечен в коррупционную схему.