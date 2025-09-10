Россиянин обчистил квартиру бывшей возлюбленной, чтобы помириться с ней

В Щигровском районе Курской области мужчина обокрал квартиру бывшей возлюбленной, которую она сдавала в аренду, сообщили в управлении МВД России по региону. Квартиросъемщик, вернувшийся домой, обнаружил взломанный замок, а также пропажу телефона, рюкзака и других вещей. Полиция установила, что таким образом нарушитель пытался помириться с девушкой.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель, а по совместительству, бывший сожитель потерпевшей. <…> По его словам, так он хотел помириться с возлюбленной, — говорится в сообщении.

При этом проникший в квартиру мужчина не знал, что его бывшая возлюбленная начала сдавать жилье в аренду. Она же и обратилась в полицию. Преступником оказался 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Теперь мужчину ждет уголовное разбирательство. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«а»,ч.3 ст. 158 «Кража», — добавили в ведомстве.

