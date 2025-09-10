Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 16:34

Россиянин обчистил квартиру бывшей возлюбленной, чтобы помириться с ней

Житель Курской области обокрал квартиру бывшей возлюбленной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Щигровском районе Курской области мужчина обокрал квартиру бывшей возлюбленной, которую она сдавала в аренду, сообщили в управлении МВД России по региону. Квартиросъемщик, вернувшийся домой, обнаружил взломанный замок, а также пропажу телефона, рюкзака и других вещей. Полиция установила, что таким образом нарушитель пытался помириться с девушкой.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель, а по совместительству, бывший сожитель потерпевшей. <…> По его словам, так он хотел помириться с возлюбленной, — говорится в сообщении.

При этом проникший в квартиру мужчина не знал, что его бывшая возлюбленная начала сдавать жилье в аренду. Она же и обратилась в полицию. Преступником оказался 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Теперь мужчину ждет уголовное разбирательство. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.«а»,ч.3 ст. 158 «Кража», — добавили в ведомстве.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяный мужчина совершил налет на пассажирский автобус ради ограбления кассы водителя. Он выбежал на проезжую часть перед автобусом и, угрожая водителю травматическим пистолетом, похитил из кассы все деньги.

Курская область
кражи
ограбления
грабители
