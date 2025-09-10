Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке

Рыбак из Брянской области получил удар током, зацепив удочкой провод под напряжением, сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции. Мужчина стал инвалидом и потребовал компенсацию в 7 млн рублей от энергокомпании, но суд отказал.

Учитывая, что в силу закона причинитель вреда несет ответственность независимо от вины, суд частично удовлетворил требования и взыскал с ответчика вред, причиненный здоровью, в виде утраченного заработка, — сказано в сообщении.

Прокуратура требовала взыскать с «Брянскэнерго» 7 млн рублей за моральный вред, 155 тысяч — за утраченный заработок и 11 тысяч — на лечение. Суд признал компанию частично ответственной, но счел, что сам рыбак проявил грубую неосторожность.

Пострадавшему присудили 155 тысяч рублей за утраченный доход и 50 тысяч вместо потребованных 7 млн. Апелляции результата не дали — вышестоящая инстанция подтвердила вывод о вине пострадавшего.

