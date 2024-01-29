Любитель охоты прострелил голову пенсионерке в Подмосковье В Подмосковье задержали случайно прострелившего голову пенсионерке газовщика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном лесу близ деревни Глуховка Чеховского городского округа обнаружили пенсионерку с простреленной головой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, женщину задела шальная пуля, выпущенная местным газовщиком. Мужчину задержали, а за жизнь женщины борются врачи.

Инцидент произошел 26 января. В этот день газовщик приехал на местный карьер, чтобы подготовить свой самозарядный карабин «Тигр» для охоты на медведя. Мужчина стрелял по мишеням и не заметил, как одна из пуль задела пенсионерку, которая находилась позади. Охотник уехал, а раненую женщину нашли спустя время.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. У него также изъяли патроны, оружие, мишени и другие охотничьи предметы. На допросе он признался, что не знал о том, что задел пенсионерку.

Ранее сообщалось, что конфликт со стрельбой возле школы в центре Краснодара 24 января произошел из-за парковочного места. Двое мужчин не поделили стоянку, в результате чего один из них достал пистолет и направил на оппонента. Адвокат пострадавшего будет добиваться переквалификации уголовного дела с хулиганства на покушение на убийство.