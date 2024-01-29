Названа причина конфликта со стрельбой в центре Краснодара Kub Mash: конфликт со стрельбой в центре Краснодара произошел из-за парковки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт со стрельбой возле школы в центре Краснодара 24 января произошел из-за парковочного места, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, двое мужчин не поделили стоянку, в результате чего один из них достал пистолет и направил на оппонента. Адвокат пострадавшего будет добиваться переквалификации уголовного дела с хулиганства на покушение на убийство.

Конфликт между мужчинами возник, когда они привезли детей в школу. Нападавший заблокировал автомобиль на проезжей части так, что мой доверитель не смог выехать, сделал ему замечание, а тот отреагировал вызывающе, нецензурной бранью, — рассказала защитница потерпевшего Юлия Костина.

По словам адвоката, в ходе ссоры нападавший предложил ее клиенту отъехать от школы, чтобы поговорить, и прыснул ему в лицо из перцового баллончика. На следующий день оппоненты встретились на той же парковке. Мужчина вновь предложил потерпевшему отъехать в сторону и расстрелял его машину.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили о задержании 39-летнего местного жителя за стрельбу в центре города. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.