Полиция задержала краснодарца за стрельбу в центре города В Краснодаре заключили под стражу мужчину после стрельбы в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре полиция задержала 39-летнего местного жителя, открывшего стрельбу в центре города, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 27 января. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в мужчину. Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции совместно с коллегами из УФСБ, при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого по месту жительства в Динском районе, — рассказали в МВД.

Массовая драка со стрельбой ранее произошла на Тамбовской улице в Москве. Сообщалось, что в потасовке участвовали порядка 20 человек. К моменту прибытия правоохранителей на месте остались девять нарушителей спокойствия.

До этого правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 17-летней девушки, лидера банды подростков из Тамбова. Несовершеннолетние нападали на сверстников в торговом центре. Следователи считают, что девушка с другими несовершеннолетними провоцировала конфликты и устраивала драки с посетителями ТЦ.