Бомж-алкоголик поплатился за попытку изнасиловать 10-летнюю девочку

Правоохранительными органами во Всеволожском районе Ленобласти был задержан 68-летний мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в совершении попытки насильственных действий в отношении несовершеннолетней, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительным данным, он напал на 10-летнюю девочку, оттащил ее за волосы в кусты и намеревался надругаться.

Установлено, что задержанный злоупотребляет спиртными напитками. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможной причастности данного лица к другим преступлениям.

Ранее правоохранительные органы Ленинградской области сообщили о задержании в городе Мурино иностранного рабочего. Мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней: он приставал к 13-летней девочке и пытался насильно отвести ее в лес. По информации ГУ МВД, инцидент был пресечен благодаря бдительности гражданки, которая вмешалась в ситуацию и помогла подростку освободиться.