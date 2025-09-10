Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений

Интерфейс и тексты фейковых приложений банков содержат ошибки или выглядят устаревшими, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, которые передает RT, часто поддельные приложения просят разрешения на доступ к геолокации или камере.

Дополнительным сигналом может быть то, что приложение просит избыточные разрешения — доступ к геолокации, камере, микрофону и так далее, хотя это не необходимо, — подчеркнул Зыков.

Ранее сообщалось, что поддельные банковские приложения можно встретить на любых смартфонах. Они не отличаются от оригинальных по внешнему виду и функциям. Однако, как утверждают специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества, их можно выявить по маленькому количеству отзывов, большинство из которых — отрицательные.