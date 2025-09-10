Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:21

Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений

Общественник Зыков: фейковые банковские приложения часто содержат ошибки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Интерфейс и тексты фейковых приложений банков содержат ошибки или выглядят устаревшими, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, которые передает RT, часто поддельные приложения просят разрешения на доступ к геолокации или камере.

Дополнительным сигналом может быть то, что приложение просит избыточные разрешения — доступ к геолокации, камере, микрофону и так далее, хотя это не необходимо, — подчеркнул Зыков.

Ранее сообщалось, что поддельные банковские приложения можно встретить на любых смартфонах. Они не отличаются от оригинальных по внешнему виду и функциям. Однако, как утверждают специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества, их можно выявить по маленькому количеству отзывов, большинство из которых — отрицательные.

россияне
советы
мошенники
аферисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о последствиях ужесточения требований к ПВЗ
В Евросоюзе предупредили о последствиях инцидента с дронами в Польше
Трамп нашел способ разобраться с убийцей украинской беженки
Мужчина откусил уши своей сожительнице и проглотил их
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.