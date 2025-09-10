Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:40

Количество свободных денег у россиян рекордно сократилось

«Ромир»: количество свободных денег у россиян упало до 14,8% от бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доля свободных денежных средств в бюджетах российских семей сократилась до рекордного минимума, сообщает холдинг «Ромир». Согласно исследованию, в августе этот показатель составил лишь 14,8% от общего дохода домохозяйств. Годом ранее он достигал 20,4%, а в августе 2023 года — 27%.

Под свободными деньгами понимаются средства, остающиеся после обязательных расходов: покупки продуктов первой необходимости, товаров повседневного спроса, оплаты ЖКУ и других фиксированных платежей. Именно эти деньги можно направить на отдых, развлечения, крупные покупки, образование или ремонт.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России средняя заработная плата уже составляет около 100 тысяч рублей. По ее словам, к 2030 году минимальный размер оплаты труда может достичь 35 тысяч рублей.

До этого исследование показало, что у 38% россиян нет каких-либо накоплений. От одного до двух месяцев смогут прожить на накоплениях 24% имеющих их россиян. Меньше месяца могут продержаться без зарплаты 13% имеющих накопления участников опроса, от трех до шести месяцев — 12%, от полугода до года — 7%.

доходы
Россия
деньги
экономика
