Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты

Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Нижнекамска

Работа аэропорта Бегишево в Татарстане восстановлена, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram. В воздушной гавани Нижнекамска действовали ограничения на прием и вылет рейсов.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель ведомства.

Кореняко сообщал, что ограничения в Бегишево были введены ради обеспечения безопасности воздушного движения. Дополнительные подробности о причинах решения приостановить работу аэропорта он не привел.

Днем 10 сентября аэропорт Геленджика в Краснодарском крае возобновил свою работу после временного перерыва. Также Росавиация вводила временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч. Кореняко отмечал, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Сочи утром 10 сентября 24 рейса ожидали отправления из-за массовых задержек. В пресс-службе сообщали, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания. Специалисты обслуживают прибывающие самолеты по факту их приземления, а отправляющиеся — исходя из очередности.