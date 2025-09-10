Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 14:55

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Геленджика в Краснодарском крае возобновил свою работу после временного перерыва, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, около 14:50 по московскому времени воздушная гавань вновь начала принимать и отправлять самолеты.

Аэропорт Геленджик: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, уточнил он. Также Кореняко заверил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее сообщалось, что Росавиация около 12:30 мск ввела временные ограничения в самарском аэропорту Курумоч. Кореняко отметил, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что 24 рейса ожидают отправления в аэропорту Сочи из-за задержки. В пресс-службе уточнили, что воздушная гавань функционирует без каких-либо лимитов, придерживаясь фактического расписания. Специалисты обслуживают прибывающие самолеты по факту их приземления, а отправляющиеся — исходя из очередности.

аэропорты
Росавиация
Геленджик
Краснодарский край
