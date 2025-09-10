По стопам Ефремова. Блиновская выйдет по УДО? Какие шансы, что с долгом

«Королева марафонов», блогер Елена Блиновская может выйти на свободу уже к Новому году, пишут СМИ. По информации журналистов, защита блогера нашла вариант, как сократить ее срок. В марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. Какие шансы у блогера выйти на свободу и что будет с ее долгом — в материале NEWS.ru.

Что известно о предполагаемом УДО Блиновской

По информации Telegram-канала SHOT, адвокаты блогера Блиновской нашли выход, как ей выйти из колонии в конце 2025-го. «Королеву марафонов» задержали в марте 2023-го, а спустя год суд вынес ей приговор — пять лет лишения свободы по делу о неуплате налогов и отмывании денег со штрафом в размере 1 млн рублей. На тот момент долг блогера перед налоговой составил около 1 млрд рублей.

Канал утверждает, что приговор Блиновской по-прежнему не вступил в силу, поскольку с момента его вынесения защита пять раз подавала апелляционные жалобы. Последнюю, по информации ресурса, сняли с рассмотрения из-за обнаружения недостатков. Тем временем Блиновская находится в СИЗО, где один день приравнивается к 1,5 суткам в колонии. В материале указано, что защита хочет продлить нахождение блогера в изоляторе и вообще отказаться от этапирования в колонию.

По данным Telegram-канала, защите выгодно, чтобы Блиновская получила рабочее место в хозотряде, где необходимо готовить еду, разносить ее по камерам, мыть посуду, стирать. За это сокращается срок отбывания наказания и даже выплачивается зарплата. Чтобы она получила место, нужно ее согласие и решение начальника изолятора.

Канал подсчитал, что если «королева марафонов» воспользуется этой возможностью, уже к Новому году она может оказаться на свободе. По данным ресурса, блогер находится под стражей в совокупности 867 дней — из них она провела в СИЗО 596 дней, а еще 271 день — под домашним арестом. По расчетам ИК это 1030 дней, то есть почти три года.

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила NEWS.ru, что информация ресурса не соответствует действительности. «Еще не было апелляции. Все фикция», — сказала правозащитник.

Удастся ли Блиновской выйти по УДО, что будет с ее долгом

Действующее законодательство содержит нормы, позволяющие при определенных условиях осужденным к лишению свободы отбывать наказание в СИЗО, рассказал NEWS.ru адвокат, старший партнер бюро Legal Brains Дмитрий Тылту. Он отметил, что это возможно для лиц, которые ранее не приговаривались к тюремному сроку и которым было назначено отбывание в колонии общего режима.

«Отмечу, что отбывание наказания в СИЗО возможно в исключительных случаях и, как правило, для решения хозяйственных вопросов, когда там нуждаются в рабочей силе. При этом должен учитываться установленный лимит наполнения изолятора. Отбывание наказания в нем вполне законно, реально и возможно. Можем сказать, что это юридически рабочая схема», — сказал эксперт.

По словам специалиста, шанс на УДО появляется, если суд устанавливает, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, а также полностью или частично возместил потерпевшему причиненный ущерб. Это базовые критерии, однако на практике все сложнее, подчеркнул Тылту.

Он напомнил, что претендовать на УДО можно не ранее отбытия половины назначенного срока для тяжких преступлений, поскольку легализация денежных средств, по которой была осуждена блогер, относится именно к этой категории.

«Суд обязательно запросит характеризующие материалы из места отбывания наказания на осужденного, в которых будет указано мнение колонии об исправлении и своевременности освобождения осужденного лица. В суде будет изучен вопрос о том, в каком размере погашен ущерб, и если он погашен частично, суд выяснит объективность причин, по которым не произошло полного погашения вреда», — добавил Тылту.

По его словам, будут изучены вопросы о социальной адаптированности заключенного, семейном положении, состоянии здоровья, намерении и желании трудиться, вплоть до отношения к криминальной субкультуре и религии. «Адвокатам, как и осужденному, придется сильно потрудиться, чтобы подтвердить прохождение пути исправления и чистоту своих намерений», — заверил он.

Юрист добавил, что не стоит забывать об обязательствах по возмещению ущерба. Этот долг невозможно списать даже в процедуре личного банкротства, подчеркнул специалист. По его словам, погашение задолженности будет происходить за счет реализации оставшегося имущества блогера, а также за счет ее доходов. Контролировать списание средств со счетов осужденного, а также изъятие части заработной платы будут судебные приставы.

«Насколько мне известно, в качестве дополнительного наказания суд первой инстанции запретил Блиновской заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет. Однако после отбытия указанного наказания она с присущим ей предпринимательским талантом и нетривиальным подходом сможет снова заняться бизнесом, направив получаемые доходы на погашение задолженности по приговору суда», — выразил уверенность Тылту.

Кто выступил в защиту Блиновской

10 сентября адвокат Екатерина Гордон выступила в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной. «Свободу Лере Чекалиной и свободу Елене Блиновской. И засуньте вашу ненависть [подальше], потому что у них маленькие дети», — сказала Гордон.

Помимо этого, она выступила в защиту актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотическими веществами в аэропорту Домодедово. Гордон выразила уверенность, что правонарушение, совершенное звездой сериала «Беспринципные», не соответствует строгости наказания, предусмотренного российским законодательством. По мнению Екатерины, не следует назначать реальные сроки лишения свободы людям, которые не представляют угрозы для общества.

