10 сентября 2025 в 15:14

«Фикция»: адвокат Блиновской опровергла «схему» по досрочному освобождению

Адвокат Блиновской Сальникова опровергла подготовку к УДО блогера

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Информация о подготовке «схемы» по условно-досрочному освобождению блогера Елены Блиновской не соответствует действительности, заявила NEWS.ru адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова. Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что приговор по-прежнему не вступил в силу, поскольку с момента его вынесения защита пять раз подавала апелляционные жалобы. В материале указано, что адвокаты хотят отказаться от этапирования инфобизнесмена в колонию.

Еще не было апелляции. Все фикция, — сказала правозащитник.

10 сентября в защиту блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной выступила адвокат Екатерина Гордон. По ее словам, у женщин есть маленькие дети, это и должно стать смягчающим фактором.

Помимо этого, она выступила в защиту актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотическими веществами в аэропорту Домодедово. Гордон выразила уверенность, что правонарушение, совершенное звездой сериала «Беспринципные», не соответствует строгости наказания, предусмотренного российским законодательством. Она заявила, что не следует назначать реальные сроки лишения свободы людям, которые не представляют угрозы для общества.

