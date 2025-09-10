Путин снял с должности глав двух управлений МВД России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождения от должности начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова. Кроме того, поста лишился глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин, сообщается на сайте ведомства.

Этим же указом освобождены от занимаемых должностей генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, — сказано в сообщении.

Ранее Путин подписал указ о назначении замруководителя МИД России Александра Грушко на пост специального представителя президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ вступил в силу 11 августа.

До этого российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией. Мордвичев является выпускником Новосибирского высшего общевойскового командного училища.