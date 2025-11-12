Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:29

Участники ОПГ незаконно обналичивали деньги в двух регионах России

В Дагестане и Москве задержали участников схемы по обналичиванию денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег в Дагестане и Московском регионе, сообщила представитель министерства Ирина Волк. Правоохранители задержали троих предполагаемых участников схемы.

Полиция установила, что злоумышленники предлагали предпринимателям услуги по сокрытию средств от налогового и финансового контроля. Они создали криминальную схему с использованием фирм-однодневок, через которые имитировали товарно-денежный оборот. Например, со счетов гостиницы, принадлежавшей одному из фигурантов, деньги переводили аффилированным компаниям под видом оплаты товаров и услуг. Затем средства обналичивали и передавали заказчикам, удерживая до 17% комиссии. По данным следствия, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход участников составил более 100 млн рублей.

Правоохранители задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и одного сообщника, который отвечал за транзит наличных денег между регионами. Во время обысков изъяли средства связи, документацию, носители информации и компьютерную технику. Один из подозреваемых при задержании выбросил мобильный телефон в окно, пытаясь избавиться от улик, а у другого обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет.

Ранее полицейские в Москве задержали семью обнальщиков, чей нелегальный оборот превышал 3 млрд рублей. В МВД уточнили, что доход криминального бизнеса составил более 540 млн рублей.

МВД
Дагестан
Ирина Волк
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.