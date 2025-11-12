Участники ОПГ незаконно обналичивали деньги в двух регионах России В Дагестане и Москве задержали участников схемы по обналичиванию денег

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег в Дагестане и Московском регионе, сообщила представитель министерства Ирина Волк. Правоохранители задержали троих предполагаемых участников схемы.

Полиция установила, что злоумышленники предлагали предпринимателям услуги по сокрытию средств от налогового и финансового контроля. Они создали криминальную схему с использованием фирм-однодневок, через которые имитировали товарно-денежный оборот. Например, со счетов гостиницы, принадлежавшей одному из фигурантов, деньги переводили аффилированным компаниям под видом оплаты товаров и услуг. Затем средства обналичивали и передавали заказчикам, удерживая до 17% комиссии. По данным следствия, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход участников составил более 100 млн рублей.

Правоохранители задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и одного сообщника, который отвечал за транзит наличных денег между регионами. Во время обысков изъяли средства связи, документацию, носители информации и компьютерную технику. Один из подозреваемых при задержании выбросил мобильный телефон в окно, пытаясь избавиться от улик, а у другого обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет.

Ранее полицейские в Москве задержали семью обнальщиков, чей нелегальный оборот превышал 3 млрд рублей. В МВД уточнили, что доход криминального бизнеса составил более 540 млн рублей.