10 сентября 2025 в 14:17

«Личный проект»: в Кремле рассказали, как Путин относится к «Сириусу»

Песков: Путин держит под личным контролем развитие территории «Сириус»

В ходе посещения лабораторного комплекса университета «Сириус». С председателем учёного совета университета Романом Ивановым В ходе посещения лабораторного комплекса университета «Сириус». С председателем учёного совета университета Романом Ивановым Фото: kremlin.ru/Феоктистов Дмитрий, ТАСС

Президент России Владимир Путин держит под своим контролем развитие федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, глава государства воспринимает это как личный проект.

Сириус находится в процессе празднования своего десятилетия. <...> Задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, воспринимает как такой личный проект, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Путин прибыл в «Сириус» во вторник, 9 сентября. Свои визит он объяснил желанием лично ознакомиться с деятельностью научного центра. Глава государства напомнил, что научно-образовательный центр был открыт 10 лет назад, 1 сентября 2015 года.

В частности, президент посетил лабораторный комплекс университета «Сириус», где ознакомился с разработками в области геномного редактирования растений. Путину представили уникальные достижения молодых ученых, среди которых виноград будущего и так называемая молодильная клубника, которая содержит в 12 раз больше полезного для организма вещества кверцетина.

