Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта

Средиземноморская диета уменьшает риск развития инфаркта, заявил диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, которые передает «Радио 1», она подразумевает большое содержание в рационе растительных жиров, клетчатки, цельнозерновых сортов пшеницы, рыбы и птицы.

В целом желательно придерживаться правила здоровой тарелки. Половина всего того, что мы едим, должна приходиться на пищу растительного происхождения, — поделился Кузьменко.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что средиземноморская диета с морепродуктами и орехами снижает смертность среди пожилых людей. По ее словам, умеренное потребление жирной рыбы дважды в неделю и регулярные перекусы орехами с фруктами значительно уменьшают риски. Специалист рекомендовала отказаться от сладких напитков и промышленной выпечки, заменив их домашними десертами из полезных продуктов.