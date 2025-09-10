Празднование Дня города в Москве
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта

Диетолог Кузьменко: риск развития инфаркта может снизить средиземноморская диета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Средиземноморская диета уменьшает риск развития инфаркта, заявил диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, которые передает «Радио 1», она подразумевает большое содержание в рационе растительных жиров, клетчатки, цельнозерновых сортов пшеницы, рыбы и птицы.

В целом желательно придерживаться правила здоровой тарелки. Половина всего того, что мы едим, должна приходиться на пищу растительного происхождения, — поделился Кузьменко.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что средиземноморская диета с морепродуктами и орехами снижает смертность среди пожилых людей. По ее словам, умеренное потребление жирной рыбы дважды в неделю и регулярные перекусы орехами с фруктами значительно уменьшают риски. Специалист рекомендовала отказаться от сладких напитков и промышленной выпечки, заменив их домашними десертами из полезных продуктов.

