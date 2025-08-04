Составлен список продуктов, снижающих смертность среди пожилых людей

Употребление морепродуктов и орехов помогает снизить смертность среди пожилых людей, заявила NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. По ее словам, это доказали исследования испанских ученых, которые изучали связь приверженности средиземноморской диете с продолжительностью жизни.

Риск смерти меняется в зависимости от степени приверженности пожилых людей к средиземноморской диете. Исследования испанских ученых подтвердили, что риск был ниже при умеренной и высокой степени приверженности. Если есть 220–250 граммов жирной рыбы два раза в неделю, а кальмар заменить на крабовые палочки, то получится выполнять рекомендации ученых весьма недорого. Сделайте обязательными перекус из орехов и фруктов, ягод или сухофруктов, — сказала Дианова.

Она призвала исключить из рациона сладкую газировку, чай, морсы и соки. По словам Диановой, добавленный сахар в жидких продуктах дает больший вред по сравнению с добавлением в твердые. Кроме того, диетолог посоветовала сократить потребление коммерческой выпечки до двух раз в неделю.

Начните готовить легкие десерты на основе семян, орехов, фруктов, ягод, маложирных молочных продуктов или растительных альтернатив молоку. Это поможет адаптироваться к новому стилю питания без стресса, но с удовольствием и пользой, — добавила Дианова.

Она уточнила, что раз в месяц на завтрак можно есть печень трески или минтая с цельнозерновым хлебом и овощами. По словам диетолога, несмотря на добавленную соль, эти продукты являются источником витаминов А, D и омега-3.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. При этом, как отметил специалист, полностью восполнить баланс данных веществ можно только при разнообразном питании.