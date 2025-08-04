Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 12:19

Составлен список продуктов, снижающих смертность среди пожилых людей

Диетолог Дианова: морепродукты и орехи снижают смертность среди пожилых людей

Фото: IMAGO/Zoonar.com/monticello/Global Look Press

Употребление морепродуктов и орехов помогает снизить смертность среди пожилых людей, заявила NEWS.ru диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. По ее словам, это доказали исследования испанских ученых, которые изучали связь приверженности средиземноморской диете с продолжительностью жизни.

Риск смерти меняется в зависимости от степени приверженности пожилых людей к средиземноморской диете. Исследования испанских ученых подтвердили, что риск был ниже при умеренной и высокой степени приверженности. Если есть 220–250 граммов жирной рыбы два раза в неделю, а кальмар заменить на крабовые палочки, то получится выполнять рекомендации ученых весьма недорого. Сделайте обязательными перекус из орехов и фруктов, ягод или сухофруктов, — сказала Дианова.

Она призвала исключить из рациона сладкую газировку, чай, морсы и соки. По словам Диановой, добавленный сахар в жидких продуктах дает больший вред по сравнению с добавлением в твердые. Кроме того, диетолог посоветовала сократить потребление коммерческой выпечки до двух раз в неделю.

Начните готовить легкие десерты на основе семян, орехов, фруктов, ягод, маложирных молочных продуктов или растительных альтернатив молоку. Это поможет адаптироваться к новому стилю питания без стресса, но с удовольствием и пользой, — добавила Дианова.

Она уточнила, что раз в месяц на завтрак можно есть печень трески или минтая с цельнозерновым хлебом и овощами. По словам диетолога, несмотря на добавленную соль, эти продукты являются источником витаминов А, D и омега-3.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. При этом, как отметил специалист, полностью восполнить баланс данных веществ можно только при разнообразном питании.

диеты
здоровье
еда
питание
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков
При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы
Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.