Путин утвердил замглавы службы по вопросам регистрации иностранцев МВД РФ Валентина Казакова стала замглавы службы по вопросам регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин назначил заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ генерал-лейтенанта Валентину Казакову, сообщается на сайте ведомства. Также на должность заместителя начальника службы — начальника департамента разрешительно-визовой работы назначен генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

Ранее Путин подписал указ об освобождения от должности начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова. Кроме того, поста лишился глава МВД Ингушетии Михаил Коробкин, сообщается на сайте ведомства.

До этого российский лидер назначил генерал-полковника и Героя России Андрея Мордвичева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. С начала СВО он руководил штурмом Мариуполя и «Азовстали», находясь на посту командующего 8-й армией. Мордвичев является выпускником Новосибирского высшего общевойскового командного училища.