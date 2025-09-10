Трамп обсудит инцидент с дронами в Польше с президентом страны

Трамп обсудит инцидент с дронами в Польше с президентом страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет беседу со своим польским коллегой Каролем Навроцким, сообщает агентство Reuters. По его информации, американский лидер хочет обсудить с политиком ситуацию с беспилотниками в республике. При этом Белый дом и сам Трамп внимательно следят за происходящим.

Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп поговорит с президентом Навроцким в среду, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны ответило на обвинения Польши, что российские дроны якобы пересекли границу страны. В ведомстве напомнили, что максимальная дальность БПЛА, которые этой ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров.

Комментируя инцидент с оказавшимися в воздушном пространстве Польши беспилотниками, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон будет защищать каждый сантиметр территории стран Альянса. По его словам, американская сторона поддерживает союзников.