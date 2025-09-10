Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами

Страны Прибалтики могут быть причастны к атакам БПЛА по территории России, хотя официально об этом не заявлялось, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, об участии балтийских государств в этих операциях свидетельствуют в том числе сообщения местных жителей.

Мы помним налеты на аэродромы и объекты, расположенные непосредственно в Ленинградской области. Сомнений в том, откуда эти дроны запускаются, у меня и у многих людей — особенно тех, кто живет в Прибалтике, — нет. Зачастую о том, что начинается атака на какой-то из наших объектов, первыми сообщали именно жители Прибалтики, — отметил Онуфриенко.

Защитить регионы РФ от таких ударов, по мнению эксперта, можно только одним способом. Он напомнил, что Россия не наносит ударов по территории стран НАТО, спонсирующих Украину. Поэтому единственная возможность обезопасить регионы РФ — сделать так, чтобы Западу просто некому было помогать.

Надо уничтожить киевский режим. У нас никаких других вариантов нет. Исчезнет киевская хунта, — исчезнет и возможность снабжения ее вооружениями и сам смысл этого, — заключил Онуфриенко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Украине военный кредит в размере €6 млрд (588 млрд рублей) на создание новых беспилотных летательных аппаратов. Она пообещала сформировать альянс по совместной разработке БПЛА