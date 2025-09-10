Ракеты «Орешник» и iPhone 17: что можно купить на все деньги Илона Маска

Состояние бизнесмена Илона Маска достигло рекордных $438 млрд. Четвертый год подряд основатель Tesla и SpaceX является самым богатым человеком в Америке, следует из данных авторитетного рейтинга Forbes 400. NEWS.ru подсчитал, что можно купить на те деньги, которые находятся в руках всего одного человека.

Например, известно, что федеральный бюджет США на 2024 год составил около $6,8 трлн. Таким образом, состояние Маска могло бы покрыть около 6,3% годового бюджета самой богатой страны мира. Или же его хватило бы на финансирование всей страны примерно на 23 дня.

На пике своего состояния Маск мог бы купить более 14 тысяч ракет «Орешник», 356 млн новеньких iPhone 17 Pro Max или, к примеру, 107 млрд чашек «кофе с собой».

Этого количества хватило бы, чтобы оплачивать по одному запуску «Орешника» в неделю на протяжении более 250 лет. Еще Маск мог бы подарить по новому айфону каждому жителю Испании, Канады и Австралии вместе взятых или ежедневно угощать чашечкой кофе каждого жителя Земли на протяжении 35 дней. На его состояние можно было бы покупать по 10 чашек кофе в секунду на протяжении 340 лет.