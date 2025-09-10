Скандальную русскую мошенницу заметили рядом с богатейшим человеком мира Мошенница Анна Делви поселилась рядом с семьей Маска в Нью-Йорке

Мошенница Анна Сорокина, известная под псевдонимом Анна Делви, поселилась в элитном жилом комплексе Нью-Йорка по соседству с семьей американского миллиардера Илона Маска, сообщает KP.RU со ссылкой на ее родственников. 34-летняя аферистка, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, была переведена под домашний арест и теперь проживает в роскошных апартаментах с видом на Бруклинский и Манхэттенский мосты.

В этом же престижном доме, расположенном в финансовом районе Нью-Йорка, проживают 13-летний сын Илона Маска Ромул и его мать Эшли Сент-Клер. Стоимость аренды аналогичных апартаментов в комплексе варьируется от $4,2 тысяч (около 360 тысяч рублей) до $10 тысяч (около 850 тысяч рублей) в месяц, однако источник доходов Сорокиной остается неизвестным.

До задержания Ани мы не знали подробностей ее жизни в США. Деньгами дочь нам никогда не помогала, наоборот, у нас брала. Она довольно эгоистичная у нас. Отчасти она сама виновата в сложившейся ситуации, но и сотрудники банка, которые выдавали кредит, тоже. Пытались в кровать ее затянуть, всякие предложения ей делали, — поделился с изданием отец Сорокиной.

Гражданка Германии российского происхождения переехала в Нью-Йорк в 2016 году, где представилась наследницей богатой семьи под именем Анна Делви. Благодаря поддельным финансовым документам ей удавалось получать кредиты, бесплатно проживать в дорогих отелях и приобретать товары люксовых брендов, обманывая представителей высшего общества.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с мошенницы 1 млн 132 тысяч рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег. Аферистка предлагала помощь, в том числе «лечение волшебными палочками».