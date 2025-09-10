Малышева упрекнула гостя в эфире «Жить здорово!» в любви к колбасе

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале упрекнула гостя в употреблении колбасы и призвала его сменить пиджак на набедренную повязку. Поводом замечания стало признание мужчины в повышенном уровне холестерина и отказе от приема лекарств.

А вы почему в пиджаке ходите, а не в набедренной повязке? Если уж протест против современности, надо быть последовательным: не ездить на машине, ездить на телеге, ходить в набедренной повязке, накрываться шкурой, охотиться, а не покупать колбасу. Судя по весу, еду вы покупаете обработанную, правильно? — сказала Малышева.

В передаче ведущая предложила гостю пройти экспресс-тест на холестерин. В ответ мужчина рассказал, что ранее сдавал анализ, и у него выявлен показатель выше нормы, но он не принимает статины, так как не доверяет медикаментам.

Малышева назвала такую позицию дикой и подчеркнула, что повышенный уровень холестерина может привести к инфаркту или инсульту. Она напомнила, что прием статинов помогает снизить риски, и призвала россиян заботиться о здоровье.

