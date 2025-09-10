Малышева предупредила дачников о «порочных позах» Малышева: работа на даче в определенных позах приводит к болям в пояснице

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что существуют вредные позы, которые часто принимают дачники во время работы в огороде. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она рассказала, что поза с наклоном вперед без сгибания коленей приводит к образованию грыж межпозвоночных дисков, что вызывает сильные боли в пояснице.

Еще раз про порочные позы. Заканчивается дачный сезон, время сбора урожая. С особым усердием вы собираете все, что вы там взрастили и пропололи на ваших участках, — отметила Малышева.

Также телеведущая отметила опасность ношения тяжестей в одной руке. Такое положение создает неравномерную нагрузку на позвоночник.

