10 сентября 2025 в 11:28

Малышева предупредила дачников о «порочных позах»

Малышева: работа на даче в определенных позах приводит к болям в пояснице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что существуют вредные позы, которые часто принимают дачники во время работы в огороде. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она рассказала, что поза с наклоном вперед без сгибания коленей приводит к образованию грыж межпозвоночных дисков, что вызывает сильные боли в пояснице.

Еще раз про порочные позы. Заканчивается дачный сезон, время сбора урожая. С особым усердием вы собираете все, что вы там взрастили и пропололи на ваших участках, — отметила Малышева.

Также телеведущая отметила опасность ношения тяжестей в одной руке. Такое положение создает неравномерную нагрузку на позвоночник.

До этого Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказывали, что освоение цифровых технологий снижает риск развития деменции у людей пожилого возраста на 58%. Они пояснили, что такой способ защиты от когнитивных нарушений основан на результатах последних научных исследований.

Также Малышева раскритиковала россиян, которые не оказывают первую помощь людям, упавшим в обморок. Она подчеркнула, что нельзя оставаться безучастным, когда на глазах кто-то умирает. Малышева объяснила, что за время ожидания скорой помощи человек без сознания может скончаться.

Елена Малышева
врачи
дачи
здоровье
