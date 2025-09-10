Какие страны помогают ВСУ атаковать Россию дронами: полный список

Вооруженные силы Украины продолжают массированные атаки территории РФ с использованием дронов. По данным Минобороны России, только с начала суток 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили около 160 украинских беспилотников. За последние месяцы география ударов существенно расширилась: опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что БПЛА летят не только с территории Украины. Кто еще помогает атаковать российские регионы и как защитить их от угрозы дронов — в материале NEWS.ru.

Как дроны ВСУ атакуют Россию

Утром 10 сентября МО РФ сообщило, что с полуночи до 05:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника. Спустя еще несколько часов ведомство объявило о ликвидации еще шести БПЛА, а к 14:00 были сбиты еще 32 дрона. Аппараты удалось перехватить над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в регионе пострадали два мирных жителя. В Воронежской области из-за действий ВСУ были повреждены фасады нескольких жилых зданий, сообщил глава региона Александр Гусев.

За последние месяцы география атак украинских БПЛА расширилась. Дроны стали все чаще долетать до центральных и северо-западных регионов России — их сбивали в том числе над Ленинградской и Мурманской областями.

Кто помогает ВСУ запускать дроны по России

Чтобы пробиться на северо-запад РФ, украинским дронам пришлось бы преодолеть несколько эшелонов российской противовоздушной обороны. Как считают опрошенные NEWS.ru эксперты, страны Европы помогают ВСУ запускать БПЛА.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что Россия пока ни разу не заявляла о причастности стран Прибалтики к украинским беспилотным атакам. По его словам, учитывая географию ударов, ближайшие соседи РФ могут быть задействованы в этих операциях.

«Мы помним налеты на аэродромы и объекты, расположенные непосредственно в Ленинградской области. Сомнений в том, откуда эти дроны запускаются, у меня и у многих других людей — особенно тех, кто живет в Прибалтике, — нет. Зачастую о начале атак на какой-то из наших объектов на северо-западе первыми сообщали именно прибалтийские республики», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, еще одним вероятным участником атак может быть Финляндия. Удары БПЛА с территории Польши, которая 10 сентября бездоказательно обвинила РФ в запуске дронов, маловероятны, полагает Онуфриенко.

«У поляков неудобное расположение. Они слишком далеко от линии боевого соприкосновения. А по объектам северо-запада РФ их дронам придется лететь через Белоруссию, что является лишним риском», — пояснил он.

Тем не менее косвенно Польша все же причастна к ударам по российской территории, предположил в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

«Страны Европы дают ВСУ не только сами дроны, но и средства связи и управления ими, обеспечивают ретрансляцию сигналов управления как через систему Starlink, так и за счет собственных наземных станций, предоставляют спутниковые снимки местности и разведданные для корректировки маршрутов БПЛА. Этим занимаются и поляки, и прибалты, и, по всей видимости, финны», — указал собеседник.

Как защитить Россию от атак БПЛА

Власти Евросоюза намерены и дальше поддерживать атаки ВСУ по территории России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября объявила о планах ЕС и Украины создать «альянс дронов».

«У Украины есть изобретательность. То, что ей нужно, — это масштаб. И вместе мы можем его обеспечить: чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое», — заявила еврокомиссар.

По словам фон дер Ляйен, проект получит финансирование в размере €6 млрд. Его планируется обеспечить в рамках кредитного механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), поддерживаемого G7. Он подразумевает выделение займов в общей сложности на €45 млрд — их будут гасить за счет прибыли от замороженных российских активов.

Храмчихин считает, что у России есть только один вариант пресечь атаки БПЛА по своей территории — одержать победу в СВО.

«Политическими демаршами это не прекратить. Мы можем применять средства РЭБ, что и так делается, но этим вопросы решаются не всегда. Нет никаких волшебных мер, которые бы вдруг все изменили и заставили европейцев затихнуть. Средство лишь одно — полная победа России и разгром нынешней Украины», — сказал эксперт.

Онуфриенко придерживается схожего мнения. Он напомнил, что Россия не наносит ударов по территории стран НАТО, спонсирующих Украину. «Надо уничтожить киевский режим. У нас никаких других вариантов нет. Исчезнет киевская хунта — исчезнет и возможность снабжения ее вооружениями, и сам смысл этого», — заключил Онуфриенко.

