«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар и обвинил в укрывательстве террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар в официальном заявлении об ударе по руководству ХАМАС, а также обвинил Доху в укрывательстве террористов. Вдобавок он пригрозил всем другим странам, которые предоставляют убежище лидерам палестинского движения.

Я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: либо высылайте их, либо привлекайте к ответственности. Потому что, если вы этого не сделаете, это сделаем мы, — заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанес удар с воздуха по йеменской столице Сане. Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что системы ПВО хуситов противостоят атаке израильской авиации. При атаке по объекту Минобороны Йемена погибли люди. Целью атаки стал департамент морально-психологической подготовки, однако не уточняется, были ли среди пострадавших гражданские или боевики.

Позже Сариа заявил, что ударам израильской авиации подверглись редакции йеменских газет «Аль-Йемен» и «26 сентября». По его словам, в результате атаки погибли и пострадали журналисты и прохожие.