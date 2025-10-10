Нетаньяху рассказал о судьбе ХАМАС в рамках урегулирования ситуации в Газе Нетаньяху: движение ХАМАС в любом случае будет разоружено

Палестинское движение ХАМАС в любом случае будет разоружено, а Газа — демилитаризована, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, Тель-Авив добьется этого, несмотря на любую сложность.

Мы зажимаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана, в рамках которого ХАМАС будет разоружен, а Газа демилитаризована, — сказал Нетаньяху.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Соединенные Штаты планируют отправить в Израиль до 200 американских военнослужащих. По его информации, таким образом в Вашингтоне собираются поддержать международные силы в секторе Газа.

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм. Вечером 9 октября правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.