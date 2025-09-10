Празднование Дня города в Москве
Стали известны последствия израильских ударов по столице Йемена

Al Hadath: в результате удара ЦАХАЛ по Санe есть погибшие и пострадавшие

Истребитель F-16 ВВС Израиля Истребитель F-16 ВВС Израиля Фото: Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

В результате воздушного удара Вооруженных сил Израиля по объекту Министерства обороны Йемена в столице республики Сане есть человеческие жертвы, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники. Факт наличия погибших и раненых подтвердили в движении хуситов.

По данным агентства, целью атаки стал департамент морально-психологической подготовки в составе оборонного ведомства. В публикации не уточняется, кем именно являлись пострадавшие — гражданскими лицами или военнослужащими вооруженных формирований хуситов. Также официальные источники пока не предоставили детальной информации о количестве жертв и характере нанесенных повреждений.

Ранее американские военные не смогли уничтожить неопознанный летающий объект над Йеменом. В Палате представителей США показали кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с военного БПЛА.

7 сентября «Ансар Аллах» атаковал объекты в Тель-Авиве, Ашкелоне, Ашдоде и Эйлате беспилотниками. Йеменское движение также нанесло удары по целям, которые находятся в пустыне Негев. Операцию сочли успешной, поскольку ПВО не перехватили часть дронов.

