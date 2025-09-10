Стало известно, как Макрон лишится своих полномочий раньше срока

Протесты во Франции могут привести к досрочному завершению политической карьеры президента Эммануэля Макрона, заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, волна общественного недовольства стала следствием экономических проблем и падения доверия к власти, передают «Известия».

Макрон давно стал политическим банкротом, но его политическая карьера вследствие протестов может закончиться раньше отведенного срока полномочий, — считает Фельдман.

Он подчеркнул, что во Франции наблюдается кризис доверия к власти на фоне снижения уровня жизни и исчезновения привычных социальных благ. По его словам, никакие внутренние протесты не смогут кардинально изменить ситуацию, так как европейские элиты совершили ряд ошибок, а радикальная смена внешнеполитического курса могла бы лишь частично исправить положение.

Одновременно на ситуацию влияет сочетание бюджетного дефицита, миграционного кризиса, давления США высокими пошлинами и запросов Украины о финансовой и военной помощи. Отказ Европы от российских углеводородов обостряет социально-экономические трудности. Согласно прогнозам эксперта, протестная активность во Франции может распространиться на другие страны Европейского союза.

Ранее эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что юридических оснований для отстранения Макрона от должности нет. По его словам, для импичмента требуется 60% голосов в обеих палатах парламента и заключение Конституционного совета, что в текущих политических условиях маловероятно.