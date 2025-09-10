Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:08

Сразу в десяти местах Польши нашли фрагменты дронов

МВД Польши сообщило о находке фрагментов БПЛА в десяти населенных пунктах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фрагменты нарушивших воздушное пространство Польши беспилотников найдены в десяти населенных пунктах на востоке и в центре страны, сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в соцсети Х. По обновленным данным, найденный фрагмент ракеты в Выхалеве оказался частью дрона.

По данным польской полиции, по состоянию на 15:00 мы можем подтвердить обнаружение фрагментов дронов в 10 населенных пунктах: Чоснувка, Чесьники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Вельки-Лан, Вохынь, Выхалев, Вырыки, Заблоце-Колония, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о возможном нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Аналогичную позицию заняли Белый дом и Госдеп, не ответив на запросы СМИ относительно инцидента.

В свою очередь Минобороны РФ опровергло обвинения Польши в том, что дроны были запущены из РФ,. В ведомстве уточнили, что максимальная дальность российских БПЛА, использовавшихся для ударов по Украине, не превышает 700 километров, что делает невозможным их залет на территорию соседнего государства. МИД России также выразил готовность провести консультации с Польшей для прояснения обстоятельств инцидента.

Польша
беспилотники
расследования
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.