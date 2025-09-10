Сразу в десяти местах Польши нашли фрагменты дронов МВД Польши сообщило о находке фрагментов БПЛА в десяти населенных пунктах

Фрагменты нарушивших воздушное пространство Польши беспилотников найдены в десяти населенных пунктах на востоке и в центре страны, сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая в соцсети Х. По обновленным данным, найденный фрагмент ракеты в Выхалеве оказался частью дрона.

По данным польской полиции, по состоянию на 15:00 мы можем подтвердить обнаружение фрагментов дронов в 10 населенных пунктах: Чоснувка, Чесьники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Вельки-Лан, Вохынь, Выхалев, Вырыки, Заблоце-Колония, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения о возможном нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Аналогичную позицию заняли Белый дом и Госдеп, не ответив на запросы СМИ относительно инцидента.

В свою очередь Минобороны РФ опровергло обвинения Польши в том, что дроны были запущены из РФ,. В ведомстве уточнили, что максимальная дальность российских БПЛА, использовавшихся для ударов по Украине, не превышает 700 километров, что делает невозможным их залет на территорию соседнего государства. МИД России также выразил готовность провести консультации с Польшей для прояснения обстоятельств инцидента.