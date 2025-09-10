Стала известна реакция Трампа на беспилотники в Польше FT: Трамп не стал отвечать на вопрос о падении беспилотников в Польше

Президент США Дональд Трамп не стал ничего отвечать журналистам о сообщениях про инцидент с беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши, сообщает американская газета Financial Times. По ее данным, на похожий запрос от СМИ не ответили в Белом доме и Госдепе.

В Вашингтоне Трампа спросили о сообщениях о российских беспилотниках над Польшей, но он не ответил журналистам, — говорится в материале.

Ранее в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. По их данным, объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время идет поиск сбитых объектов.