Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 15:38

Стала известна реакция Трампа на беспилотники в Польше

FT: Трамп не стал отвечать на вопрос о падении беспилотников в Польше

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не стал ничего отвечать журналистам о сообщениях про инцидент с беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши, сообщает американская газета Financial Times. По ее данным, на похожий запрос от СМИ не ответили в Белом доме и Госдепе.

В Вашингтоне Трампа спросили о сообщениях о российских беспилотниках над Польшей, но он не ответил журналистам, — говорится в материале.

Ранее в Минобороны России ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров. Москва подчеркнула, что готова провести с Варшавой консультации по этой теме.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. По их данным, объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. В настоящее время идет поиск сбитых объектов.

США
Дональд Трамп
реакции
беспилотники
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пострадавший в драке с футболистом Смоловым высказался об уголовном деле
Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе
В одной из стран Прибалтики загорелась станция разлива СПГ
В НАТО призвали остановить эскалацию после инцидента с БПЛА в Польше
Россиянам указали на одну особенность поддельных банковских приложений
Россиянин стал инвалидом после одного неверного движения на рыбалке
На Украине обнаружили любопытную деталь упавших в Польше беспилотников
В Госдуме раскрыли замысел создания «Альянса дронов» между Украиной и ЕС
Суд ЕС принял решение по иску Януковича о санкциях
Мужчина угнал грузовик из карьера, чтобы доехать к возлюбленной ночью
У близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушивающее устройство
В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов
SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения»
Когда нечем платить: как законно получить отсрочку по кредиту
Российский бизнесмен добился отмены санкций в европейском суде
НАТО проводит оценку инцидента с дронами над Польшей
В ГД оценили вероятность разрешения кризиса во Франции при новом премьере
«Точка кипения»: экс-нардеп о последствиях женской мобилизации на Украине
Названа причина страшной болезни Маргариты Симоньян
Китайские компании резко увеличили расходы на рекламу в VK
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.