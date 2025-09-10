Хинштейн раскрыл детали новой украинской атаки по Курской области

В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повреждено здание администрации Рыльского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в ходе продолжающихся обстрелов приграничных территорий.

В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется, — написал Хинштейн.

Врио губернатора охарактеризовал действия ВСУ как подлые попытки запугать мирное население. Он призвал жителей региона проявлять максимальную бдительность и осторожность, особенно при обнаружении подозрительных предметов или обломков беспилотников.

Ранее Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Рыльску в Курской области. До этого украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. По словам Хинштейна, в результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в областную больницу.