Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события

УП: Зеленскому будет не до выборов в случае публикации прослушки Миндича

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сосредоточиться на вопросах личной безопасности, а не на переизбрании, если будут опубликованы записи прослушки из квартиры его приближенного Тимура Миндича, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник. Утверждается, что прослушка осуществлялось специалистами украинских антикоррупционных структур.

Если пленки — правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности, — сказал источник.

Содержание записей пока не разглашается, что вызывает значительный интерес в офисе Зеленского. Через все доступные каналы представители администрации президента пытаются выяснить информацию об участниках и темах разговоров, попавших на запись. Журналисты напоминают, что в квартире Миндича регулярно бывал сам Зеленский.

Ранее в квартире бизнесмена Тимура Миндича, имеющего близкие связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, было обнаружено прослушивающее устройство. Его нашли в ходе проверки, проведенной летом 2025 года. Вскоре после этого временно исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин, которого связывают с Миндичем, подал в отставку и покинул территорию Украины.

До этого сообщалось, что Миндич вернулся на Украину после почти трехмесячного пребывания в Европе. По информации депутатов Верховной рады, он выезжал из страны 19 июня через Закарпатскую область. Его возвращение совпало по времени с обсуждением возможной продажи Одесского припортового завода, который в свое время был вовлечен в коррупционную схему.

