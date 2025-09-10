В семье пожарного впервые за 108 лет родится девочка В США в семье пожарного Шермана впервые за 108 лет родится девочка

В американском штате Техас пожарный Майкл Шерман и его жена Хоакия объявили, что в их семье родится первая девочка за 108 лет, сообщает ABC13. По данным телеканала, последней представительницей женского пола, родившейся с этой фамилией, была двоюродная бабушка Майкла, которая родилась в 1917 году в Атланте.

Для меня это большая честь. Мы те, кто подарил миру эту девочку. Наконец-то, спустя более ста лет. Это невероятно, — поделилась Хоакия.

Рождение первой за столетие девочки ожидают в марте. Семья также хочет проверить, не побила ли она таким образом мировой рекорд.

