10 сентября 2025 в 19:46

В семье пожарного впервые за 108 лет родится девочка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас пожарный Майкл Шерман и его жена Хоакия объявили, что в их семье родится первая девочка за 108 лет, сообщает ABC13. По данным телеканала, последней представительницей женского пола, родившейся с этой фамилией, была двоюродная бабушка Майкла, которая родилась в 1917 году в Атланте.

Для меня это большая честь. Мы те, кто подарил миру эту девочку. Наконец-то, спустя более ста лет. Это невероятно, — поделилась Хоакия.

Рождение первой за столетие девочки ожидают в марте. Семья также хочет проверить, не побила ли она таким образом мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что в Китае супруги подали на развод из-за спора об имени для новорожденного сына. Конфликт зашел так далеко, что мальчик больше года оставался без официального имени, свидетельства о рождении и необходимых прививок.

До этого в китайской провинции Сычуань супружеская пара не смогла мирно разделить 29 кур при разводе. Сельские жители обратились в суд, когда оказалось, что нечетное количество птиц невозможно поделить поровну, в итоге им пришлось съесть одну курицу.

