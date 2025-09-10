Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:07

Пара подала на развод из-за споров об имени для ребенка

В Китае пара год не могла выбрать имя для сына и подала на развод

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае супруги подали на развод из-за спора об имени для новорожденного сына, сообщает Oddity Central. Конфликт зашел так далеко, что мальчик больше года оставался без официального имени, свидетельства о рождении и необходимых прививок.

Отмечается, что пара из района Пудун в Шанхае поженилась в 2023 году, а в 2024-м у них родился мальчик. Однако радость от рождения ребенка была омрачена разногласиями: каждый из родителей настаивал на своем варианте имени для наследника и не желал идти на компромисс.

В попытках добиться своего отец и мать по отдельности обращались в больницу и ЗАГС, чтобы зарегистрировать ребенка под выбранным именем. Но в обоих случаях им было отказано, так как по закону для этого требуется согласие обоих супругов и предоставление оригиналов документов.

К моменту, когда дело дошло до суда, ребенку уже исполнился год. Из-за упрямства родителей он все еще не был зарегистрирован, не имел прописки и не мог получить обязательные для своего возраста прививки. Суд признал, что такая задержка напрямую нарушает права несовершеннолетнего, а вина за это лежит на обоих родителях. Им напомнили, что дети не должны быть разменной монетой в брачных конфликтах.

Для защиты интересов мальчика суд выпустил специальное предписание — «Уведомление об уходе за несовершеннолетними детьми». Родителям в принудительном порядке предписали зарегистрировать ребенка в установленный срок. Даже после этого спор продолжился — супруги не могли договориться о том, у кого будут храниться оригиналы документов. В итоге суд принял решение временно изъять документы и передать их на хранение в канцелярию, а затем выдать матери для окончательного оформления всех бумаг.

Ранее стало известно, что в китайской провинции Сычуань супружеская пара не смогла мирно разделить 29 кур при разводе. Сельские жители обратились в суд, когда оказалось, что нечетное количество птиц невозможно поделить поровну, в итоге им пришлось съесть одну курицу.

Китай
разводы
имена
дети
