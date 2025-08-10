Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну

В китайской провинции Сычуань супружеская пара не смогла мирно разделить 29 кур при разводе, сообщает South China Morning Post. Сельские жители обратились в суд, когда оказалось, что нечетное количество птиц невозможно поделить поровну, в итоге им пришлось съесть одну курицу.

Судья при этом изначально предложил конфликтующим сторонам два варианта решения проблемы: либо один из супругов выплачивает компенсацию за половину стоимости одной курицы, либо они совместно готовят и съедают спорную птицу. Оставшихся кур пара поделила полностью.

Ранее адвокат Мария Косицкая заявила, что в России в брачных контрактах невозможно прописать компенсацию за супружескую измену и предусмотреть какую-либо ответственность за это. По ее словам, этот поступок не расценивается как административное или уголовное нарушение.

Кроме того, центр «Сорок сороков» ранее обратился в Госдуму с инициативой о создании в России реестра женатых граждан, который будет доступен через портал «Госуслуги». По словам правозащитников, это поможет в борьбе с изменами.