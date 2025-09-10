Выяснилось, кого поляки винят в инциденте с дронами

Большинство жителей Польши винят в инциденте с дронами Украину, такие данные содержатся в исследовании издания Res Futura. Подобного мнения придерживаются 38% респондентов.

Еще 34% поляков выступают за то, что в инциденте есть российский след, при этом в Минобороны РФ сообщали, что дальность дронов, запущенных в сторону украинских предприятий, составляла лишь 700 километров. На третьем месте оказался вариант с польским правительством, его поддержали 15% опрошенных.

Ранее представитель польского МВД Каролина Галецкая заявила, что в Польше обнаружили обломки 12 дронов, нарушивших воздушное пространство в ночь на 10 сентября. Она уточнила, что последние два аппарата нашли совсем недавно.

Между тем временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств, подтверждающих участие России в инциденте со сбитыми беспилотниками. Он назвал обвинения Варшавы полностью необоснованными и беспочвенными.