Пенсионерка из Суджи узнала о страшном диагнозе после года в оккупации ВСУ У беженки из Курской области обнаружили рак после года в оккупации ВСУ

У беженки из Курской области Валентины Ушкаловой, которая год прожила в руинах дома, интернате и лагере беженцев в Сумах из-за оккупации ВСУ, диагностировали рак в запущенной стадии, рассказала Lenta.ru ее дочь Юлия Мозжухина. Болезнь стала следствием сильного стресса и голода. Сейчас пенсионерка находится в реанимации после операции, злокачественная опухоль дала метастазы в печень.

Врачи говорят, что ситуация стабильна. Но что это — стабильно хорошо или стабильно плохо, какие прогнозы, к чему готовиться — не сообщают. Я не успела после этого плена даже надышаться на маму, — поделилась Мозжухина.

В конце августа 2025 года хирурги московского Сеченовского университета удалили новообразование. После операции у пенсионерки началось сильное нагноение, которое не удается остановить. Родные отмечают, что она постоянно находится на связи с дочерью и продолжает бороться за жизнь.

