Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 19:42

Пенсионерка из Суджи узнала о страшном диагнозе после года в оккупации ВСУ

У беженки из Курской области обнаружили рак после года в оккупации ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У беженки из Курской области Валентины Ушкаловой, которая год прожила в руинах дома, интернате и лагере беженцев в Сумах из-за оккупации ВСУ, диагностировали рак в запущенной стадии, рассказала Lenta.ru ее дочь Юлия Мозжухина. Болезнь стала следствием сильного стресса и голода. Сейчас пенсионерка находится в реанимации после операции, злокачественная опухоль дала метастазы в печень.

Врачи говорят, что ситуация стабильна. Но что это — стабильно хорошо или стабильно плохо, какие прогнозы, к чему готовиться — не сообщают. Я не успела после этого плена даже надышаться на маму, — поделилась Мозжухина.

В конце августа 2025 года хирурги московского Сеченовского университета удалили новообразование. После операции у пенсионерки началось сильное нагноение, которое не удается остановить. Родные отмечают, что она постоянно находится на связи с дочерью и продолжает бороться за жизнь.

Ранее четверо военнослужащих 129-й отдельной бригады терробороны ВСУ получили тюремные сроки от 14 до 15 лет за блокирование села Плехово в Курской области. Суд признал доказательства Следственного комитета РФ достаточными для вынесения приговора солдатам Аркадию Колчину, Руслану Куриленко, Александру Кротюку и Игорю Землеченко.

Украина
пенсионеры
болезни
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин выразил соболезнования родным Тахо-Годи из-за ее смерти
Антиквариат СССР: какие советские вещи сейчас стоят целое состояние
Силовики побеседовали с Алехиным после одного видео
Польская прокуратура раскрыла подробности атаки беспилотников
«Укрывают у себя террористов»: Нетаньяху впервые прямо упомянул Катар
В Венгрии заявили о недопустимости атак Украины на «Дружбу»
Один аэропорт после паузы начал принимать и выпускать самолеты
«Необратимый шаг»: в Норвегии забили тревогу из-за антироссийских планов ЕС
Свадьба во сне: тайный знак судьбы или простые переживания?
С экс-главы российского города планируют взыскать еще 2 млрд рублей
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
Число протестующих во Франции перевалило за 150 тысяч человек
После лета в школу: секреты легкой адаптации для детей и студентов
В Париже найден уникальный артефакт, считавшийся утраченным
Задержан топ-менеджер подрядчика Петербургского метрополитена
«Пиар не нужен»: названа важная особенность работы Минобороны при Белоусове
Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа
«Да, это я. Узнали?»: Басков признал свое сходство с популярным мультгероем
Марсоход нашел признаки древних форм жизни на Красной планете
Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.