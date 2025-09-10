Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 20:17

Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены

Британец вручную выкопал лабиринт у себя в саду в память о покойной жене

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Великобритании 76-летний Фрэнсис Проктор 30 лет вручную строил подземный лабиринт на участке, вдохновившись пещерами Каслтона, пишет Derbyshire Times. Он выкопал этот объект в память о своей покойной супруге.

С помощью жены Барбары, которая разработала план укрепления стен, они создали туннели, пещеры, водопад, мост и даже искусственный скелет. После смерти супруги Фрэнсис посвятил комплекс ей, установив мемориальную доску «Сад Барбары». Лабиринт открыт для всех желающих.

Ранее пьяная 44-летняя женщина в Великобритании устроила дебош на праздновании 40-летия свадьбы супружеской пары. Она прыгнула на колени пожилому мужчине с непристойными выкриками, облила его жену напитком и плюнула в лицо. Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы с комендантским часом и обязал выплатить компенсацию. Защита заявила, что срыв произошел из-за известия о переезде ее возлюбленного.

Кроме того, в Великобритании женщину, которая занималась сексом у входа в магазин и затем напала на полицейского, приговорили к условному сроку и штрафу. Заключения под стражу ей удалось избежать.

Великобритания
жены
пенсионеры
смерти
