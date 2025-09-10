Пенсионер 30 лет руками копал лабиринт из-за покойной жены Британец вручную выкопал лабиринт у себя в саду в память о покойной жене

В Великобритании 76-летний Фрэнсис Проктор 30 лет вручную строил подземный лабиринт на участке, вдохновившись пещерами Каслтона, пишет Derbyshire Times. Он выкопал этот объект в память о своей покойной супруге.

С помощью жены Барбары, которая разработала план укрепления стен, они создали туннели, пещеры, водопад, мост и даже искусственный скелет. После смерти супруги Фрэнсис посвятил комплекс ей, установив мемориальную доску «Сад Барбары». Лабиринт открыт для всех желающих.

