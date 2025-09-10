Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 14:10

Шойгу объяснил, как Запад устраняет неугодных лидеров в БиГ

Шойгу обвинил Германию и Великобританию во вмешательстве в судебную систему БиГ

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»/kremlin.ru

Германия и Великобритания вмешиваются в судебную систему Боснии и Герцеговины для устранения неугодных лидеров, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве. Он назвал обвинительный приговор Додику неправосудным, а само дело сфабрикованным, сообщает ТАСС.

Убеждены, что этот акт вмешательства западников в судебную систему Боснии и Герцеговины является ключевым элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании, нацеленной на устранение неугодных Западу лидеров, — сказал Шойгу РФ.

Ранее Додик заявил, что обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой содействовать через ООН закрытию аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. По его словам, структура, созданная как временная, действует уже три десятилетия.

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия категорически осуждает действия Запада, направленные на отстранение Милорада Додика от власти в Республике Сербской. Он отметил, что уголовные дела, использующиеся для этого, сфабрикованы.

Сергей Шойгу
Милорад Додик
Республика Сербская
Босния и Герцеговина
Германия
Великобритания
