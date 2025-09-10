Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:33

В Непале опровергли информацию о смерти жены экс-премьера страны

Khabarhub: жена экс-премьера Непала находится в больнице в тяжелом состоянии

Катманду, Непал. Протестующие устраивают акцию протеста на фоне яростных протестов поколения Z против коррупции и подавления социальных сетей Катманду, Непал. Протестующие устраивают акцию протеста на фоне яростных протестов поколения Z против коррупции и подавления социальных сетей Фото: Skanda Gautam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жена экс-премьера Непала Джалы Натха Кханала жива и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил портал Khabarhub со ссылкой на источник в медучреждении. Там отметили, что из-за полученных травм ее направили в отделение интенсивной терапии.

Ранее портал сообщил, что Джалы Натха Кханала умерла после нападения митингующих на их дом. Отмечается, что они заперли женщину в здании и затем подожгли его.

В свою очередь МИД России посоветовал гражданам временно не ездить в Непал до нормализации ситуации. Тем, кто уже находится в стране, рекомендовано быть осторожными и держаться подальше от скоплений людей.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей, при которых погибли по меньшей мере 19 человек. Политиков перевезли на вертолетах в более безопасные места. При этом протестующие предложили кандидатуру мэра Катманду Балендры Шаха в качестве исполняющего обязанности премьера. Политик прославился в стране как рэпер, поэт и композитор.

