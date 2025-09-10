Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола В Британии сотрудник отсудил у экс-работодателя $28 тысяч из-за офисного стола

Бывший агент по недвижимости Николас Уокер из Хартфордшира подав в суд на экс-работодателя из-за стола в офисе и получил компенсацию в размере $28 тыс. (2,3 млн рублей), сообщает LADBible. По информации издания, поводом для иска стал рабочий стол, который, по мнению мужчины, «символически понижал его статус».

Уокер, который одно время занимал должность менеджера филиала, был переведен в другое отделение и обнаружил, что его место теперь находится за «средним» столом. При этом, по словам мужчины, традиционно руководители занимали «задний» стол, где хранились бухгалтерские книги. Такое решение британец воспринял как подрыв своего опыта и положения.

Ситуация обострилась после слов его начальника Дэниела Янга. Он назвал абсурдом, что «53-летний мужчина поднимает шум из-за стола». В результате Уокер подал заявление на увольнение. Позже он попытался его отозвать, но работодатель отказался, ускорив процесс.

