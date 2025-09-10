Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 18:11

Названо число потерпевших, опрошенных по делу о теракте в «Крокусе»

Треть потерпевших допросили в суде по делу о теракте в «Крокусе»

Во 2-м западном окружном военном суде при рассмотрении уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» допросили примерно треть потерпевших, сообщил РИА Новости один из участников процесса. По его словам, всего в деле фигурирует около 2300 человек, которые признаны потерпевшими.

Примерно одну треть потерпевших допросили в суде. Их в деле около 2300 человек, — отметил участник судебного процесса.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры для обеспечения безопасности участников. 2-й западный окружной военный суд рассматривает дело в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Ранее сообщалось, что жертвы теракта в «Крокусе» до сих пор проходят лечение от полученных травм. Многие пострадавшие продолжают бороться с последствиями ожогов и психологическими нарушениями. Лечение пострадавших включает как физическую реабилитацию, так и психологическую помощь. Нервный тик, проявляющийся у жертв теракта, является следствием перенесенного шока. Медицинская и психологическая поддержка пострадавших продолжается в специализированных учреждениях.

