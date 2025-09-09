Россиянин выиграл суд в США после увольнения из-за украинских беженцев

Уроженец России выиграл суд в США после увольнения с работы на фоне конфликта с украинскими беженцами, передает РЕН ТВ. Работодатель согласился на выплату компенсации, чтобы не доводить дело до разорения.

Молодой человек по имени Валерий трудился в кафе, где после 2022 года усилилась текучка кадров, а также возникли споры на фоне политических взглядов и иммиграции. Он поддержал украинских сотрудников, когда их хотели уволить из-за незнания языка, но после отпуска в Россию сам оказался в изоляции.

Коллеги перестали допускать его до смен, а впоследствии начали называть «террористом» и высказывать претензии из-за поездки на родину. В ответ Валерий собрал оскорбительные высказывания, заручился поддержкой юристов и подал иск.

Судебный процесс длился почти два года. В итоге владелец заведения предпочел выплатить компенсацию, но просил снизить сумму, поскольку она могла привести к банкротству бизнеса.

